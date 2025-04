Marco Bevilacqua | Vogliamo vincere contro la Sambenedettese

vincere". Parla così Marco Bevilacqua, attaccante rossoblù classe 2004, in un momento in cui l’attenzione è tutta rivolta all’ultima giornata di campionato, la sfida di domenica sul campo della Sambenedettese. Al Riviera delle Palme, la Civitanovese dovrà battere una squadra certamente superiore dal punto di vista tecnico, ma già promossa in Lega Pro con quattro turni d’anticipo. E se per i tifosi è inutile chiedersi quali saranno le intenzioni della Samb all’ultima di campionato, tra i giocatori il ragionamento da fare è soltanto uno e Bevilacqua lo sa bene: "a prescindere dalle loro intenzioni – dice –, noi dovremo ottenere la vittoria. Non sono uno che ama fare calcoli anche sul dopo e non mi interessa quello che accade altrove: sono concentrato solamente su questa sfida, poi si vedrà". 🔗 Sport.quotidiano.net - Marco Bevilacqua: "Vogliamo vincere contro la Sambenedettese" "Non ci aspettiamo regali, noi pensiamo solo a". Parla così, attaccante rossoblù classe 2004, in un momento in cui l’attenzione è tutta rivolta all’ultima giornata di campionato, la sfida di domenica sul campo della. Al Riviera delle Palme, la Civitanovese dovrà battere una squadra certamente superiore dal punto di vista tecnico, ma già promossa in Lega Pro con quattro turni d’anticipo. E se per i tifosi è inutile chiedersi quali saranno le intenzioni della Samb all’ultima di campionato, tra i giocatori il ragionamento da fare è soltanto uno elo sa bene: "a prescindere dalle loro intenzioni – dice –, noi dovremo ottenere la vittoria. Non sono uno che ama fare calcoli anche sul dopo e non mi interessa quello che accade altrove: sono concentrato solamente su questa sfida, poi si vedrà". 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Abraham: «Non siamo felici! Ma vogliamo vincere la Coppa Italia» - Tammy Abraham, attaccante del Milan, dopo la partita terminata 1-1 contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia, ha parlato in conferenza stampa. COMBATTERE – Tammy Abraham, al termine della sfida di Coppa Italia contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole dell’attaccante Milan dopo aver archiviato il pareggio nel derby di Milano: «Oggi sono felice per il gol e per la squadra. 🔗inter-news.it

Porto, Rodrigo Mora avverte la Roma: “Vogliamo vincere l’Europa League” - Il successo in campionato contro il Venezia ha permesso alla Roma di allungare la sua striscia di risultati utili consecutivi, portandosi a casa i tre punti grazie alla freddezza dal dischetto di Paulo Dybala. Per i giallorossi questa vittoria è stata molto importante anche per far crescere la fiducia e l’entusiasmo in vista del ritorno in campo in Europa League in quella che sarà la gara d’andata dei playoff. 🔗sololaroma.it

Feyenoord, Wellenreuther in conferenza: «Mi sento bene, voglio aiutare la squadra. Vogliamo sempre vincere e passare il turno» - Il portiere del Feyenoord Timon Wellenreuther ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter. Le parole Il portiere del Feyenoord Timon Wellenreuther ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter Feyenoord, la gara di ritorno a San Siro per gli Ottavi di Finale di Champions League. A seguire le sue parole. […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Una favola chiamata Ac Montignoso: «Doppio salto? Non vogliamo fermarci»; Le Lega nomina Luciani, verso una grande alleanza a destra: «Invertiamo le graduatorie delle case»; Chi è Jaka Bijol, il difensore dell’Udinese con il vizio del gol. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conf. stampa Conceicao: “Vogliamo vincere, ci rialzeremo lavorando” - "Vincere, vincere, vincere, vincere. È quello che vogliamo noi. Sappiamo la responsabilità ed il momento, siamo coscienti di cosa è accaduto o per errori nostri o per errori di qualcuno che non ... 🔗msn.com