Marchisio suona la carica | Calendario difficile ma se sei la Juve entri in Champions Tudor? Da confermare in un caso

Marchisio suona la carica: le parole dell’ex centrocampista della Juventus a La Stampa sulla squadra di Tudor, impegnata nella volata ChampionsClaudio Marchisio è intervenuto a La Stampa per parlare della Juventus, attesa nel weekend dalla sfida contro il Bologna. Le sue dichiarazioni.Champions – «La Juve ci andrà? Da grande tifoso, lo spero. Bisogna pensare al presente, a vincere. Non tanto al gioco. Abbiamo visto anche i risultati delle altre si capisce quanto è dura raggiungere l’obiettivo. La Juve ha un Calendario difficile, ma se indossi questa maglia devi in qualche modo portare a casa le prossime partite ed entrare in Champions»Tudor – «Conosce benissimo l’ambiente, è stato scelto per questo. Subentrare non è mai semplice, deve raggiungere l’obiettivo, poi dipende dalla società. 🔗 Juventusnews24.com - Marchisio suona la carica: «Calendario difficile, ma se sei la Juve entri in Champions. Tudor? Da confermare in un caso» la: le parole dell’ex centrocampista dellantus a La Stampa sulla squadra di, impegnata nella volataClaudioè intervenuto a La Stampa per parlare dellantus, attesa nel weekend dalla sfida contro il Bologna. Le sue dichiarazioni.– «Laci andrà? Da grande tifoso, lo spero. Bisogna pensare al presente, a vincere. Non tanto al gioco. Abbiamo visto anche i risultati delle altre si capisce quanto è dura raggiungere l’obiettivo. Laha un, ma se indossi questa maglia devi in qualche modo portare a casa le prossime partite ed entrare in– «Conosce benissimo l’ambiente, è stato scelto per questo. Subentrare non è mai semplice, deve raggiungere l’obiettivo, poi dipende dalla società. 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, Conte suona la carica: “Ora testa alta e 21 punti da conquistare” - Napoli, Conte suona la carica: “Ora testa alta e 21 punti da conquistare”"> Il Napoli prepara la volata finale. A sette giornate dal termine, Antonio Conte ha radunato la squadra a Castel Volturno per rivivere e analizzare Bologna-Napoli, come racconta Pino Taormina su Il Mattino, puntando tutto su una parola d’ordine: alzare la testa, pensare a sé stessi e ignorare i commenti esterni. Conte ha ribadito ai suoi: «Gli unici commenti che contano devono essere i miei». 🔗napolipiu.com

Locatelli suona la carica dopo il primo round di Juve Psv: messaggio chiaro del centrocampista – FOTO - di Redazione JuventusNews24Locatelli suona la carica dopo il primo round di Juve Psv: messaggio chiaro del centrocampista al termine del match di Champions League – FOTO La Juventus fa suo il primo round della sfida dell’Allianz Stadium contro il Psv e valevole per l’andata del playoff di Champions League. Tra i protagonisti di questa partita anche Manuel Locatelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Intervenuto sul proprio profilo Instagram al termine del match il centrocampista bianconero ... 🔗juventusnews24.com

Athletic Bilbao-Roma, Ranieri suona la carica: “Giocare per il pari? Perderemmo” - In conferenza stampa le dichiarazioni del tecnico giallorosso, e di Paulo Dybala, alla vigilia di Athletic Bilbao-Roma: idee chiare sul tipo di match da disputare Snodo fondamentale, domani sera, della stagione della Roma. Giallorossi in campo contro l’Athletic Bilbao, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, per provare a capitalizzare il vantaggio di 2-1 maturato all’andata. Athletic Bilbao-Roma, Ranieri suona la carica: “Giocare per il pari? Perderemmo” – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Approfondimenti da altre fonti

Marchisio, pronti alla battaglia finale - A quattro giorni da Juve-Real che a Cardiff assegnerà la Champions, Claudio Marchisio suona la carica su Instagram pubblicando una foto degli scarpini da gioco su cui è incisa la data del 3 giugno. 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it