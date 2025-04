Marchisio avverte l’Inter | Quella cosa non aiuta so che Conte ora sta…

Marchisio non usa giri di parole, ecco le dichiarazioni su scudetto, Champions e tanto altro, vediamo le dichiarazioni dell'ex JuveClaudio Marchisio ha parlato a La Stampa della stagione della Juve e non solo. Spazio anche per l'Inter nelle sue parole. Ecco alcuni estratti:Marchisio SU Conte – «Me lo ricordo bene e ha subito trasmesso il suo dna al Napoli. Il calendario non aiuta l'Inter, ma so già che Conte è lì come un martello per tenere alta la tensione di tutti i suoi giocatori per arrivare all'obiettivo»NAZIONALE – «L'ultima vittoria è arrivata con un nucleo juventino. Nel dna della Nazionale e di questa squadra c'è sempre stato uno zoccolo duro comune nei cicli importanti»CHAMPIONS – «La Juve ci andrà? Da grande tifoso, lo spero. Bisogna pensare al presente, a vincere.

