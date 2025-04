Marca | Ancelotti è volato a Londra ma poi non ha firmato l’accordo col Brasile È arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita

Ancelotti era volato a Londra per firmare il suo nuovo contratto da commissario tecnico del Brasile. Poi però l’accordo è saltato, principalmente per due ragioni: una legata ai tempi (come aveva spiegato ilfattoquotidiano.it), l’altra legata a un’offerta indecente che nel frattempo è stata recapitata al 65enne allenatore italiano dall’Arabia Saudita. Questa è la ricostruzione fornita da Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo. Un colpo di scena improvviso, dopo che ormai sembrava certo un solo scenario: l’addio di Ancelotti al Real Madrid per diventare il nuovo allenatore del Brasile. Invece, per la seconda volta, il matrimonio tra il tecnico e i verdeoro potrebbe saltare sul più bello.Il retroscena raccontato da Marca è ovviamente tutto da verificare, ma diversi media spagnoli concordano oggi sul fatto che Ancelotti non diventerà il nuovo allenatore del Brasile. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Marca: “Ancelotti è volato a Londra ma poi non ha firmato l’accordo col Brasile. È arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita” Carloeraper firmare il suo nuovo contratto da commissario tecnico del. Poi peròè saltato, principalmente per due ragioni: una legata ai tempi (come aveva spiegato ilfattoquotidiano.it), l’altra legata aindecente che nel frattempo è stata recapitata al 65enne allenatore italiano. Questa è la ricostruzione fornita da, il principale quotidiano sportivo spagnolo. Un colpo di scena improvviso, dopo che ormai sembrava certo un solo scenario: l’addio dial Real Madrid per diventare il nuovo allenatore del. Invece, per la seconda volta, il matrimonio tra il tecnico e i verdeoro potrebbe saltare sul più bello.Il retroscena raccontato daè ovviamente tutto da verificare, ma diversi media spagnoli concordano oggi sul fatto chenon diventerà il nuovo allenatore del. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

