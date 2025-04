Maradona fu sedato per oltre 24 ore e circondato da estranei in rianimazione Negato l?accesso ai medici dopo l?intervento

Maradona, scomparso il 25 novembre 2020. A parlare è il dottor Fernando Villarejo, capo del reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggo.it - «Maradona fu sedato per oltre 24 ore e circondato da estranei in rianimazione. Negato l?accesso ai medici dopo l?intervento» Una nuova testimonianza scuote il processo sulla morte di Diego Armando, scomparso il 25 novembre 2020. A parlare è il dottor Fernando Villarejo, capo del reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggo.it

Napoli-Torino, il Maradona si accende: oltre 50mila tifosi per spingere gli azzurri verso lo scudetto - Napoli-Torino, il Maradona si accende: oltre 50mila tifosi per spingere gli azzurri verso lo scudetto"> La corsa scudetto del Napoli riparte con l’entusiasmo travolgente di una città che, come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, dopo l’aggancio all’Inter ha deciso di credere davvero alla grande impresa. Questa sera, contro il Torino al Maradona (calcio d’inizio alle 20.45), gli uomini di Antonio Conte andranno a caccia di tre punti fondamentali, sospinti da oltre 50mila cuori azzurri. 🔗napolipiu.com

Bruscolotti: «Galeotta fu una notte per dare la fascia a Maradona, era lui il vero leader del Napoli» - Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, racconta alla Gazzetta dello Sport del momento in cui decise di passare la fascia a Diego Armando Maradona. Bruscolotti: «Galeotta fu una notte per dare la fascia a Maradona, era lui il vero leader del Napoli» Quando decise di spogliarsi della fascia? «In una notte. Non riuscivo a dormire, e mi capitava ogni tanto. Pensavo, guardavo il vuoto, riflettevo su Maradona, il più grande calciatore del mondo e di tutti i tempi. 🔗ilnapolista.it

Processo Maradona, Diego fu tenuto in condizioni disumane. Lo sfogo di Dalma: «Siamo stati ingannati nel modo più crudele» - La Gazzetta dello Sport riporta gli ennesimi – sconcertanti – aggiornamenti sul processo in atto in Argentina per la morte di Diego Armando Maradona. La nuova testimonianza è quella della figlia del Pibe de Oro, Dalma, la quale si è scagliata contro coloro che avrebbero dovuto prendersi cura di suo papà. Leggi anche: Maradona, l’ex moglie Ojeda: «Diego derubato e “rapito” dall’entourage, mi chiese aiuto» Morte Maradona, la testimonianza di Dalma “Il processo per la morte di Diego Armando Maradona – che vede sette operatori sanitari accusati di negligenza nella morte dell’ex calciatore – si ... 🔗ilnapolista.it

Morte Maradona, il caos in clinica: «Fu sedato per più di 24 ore» - Un'altra testimonianza choc nel processo per la morte di Diego Armando Maradona. Davanti alla corte della terza sezione penale del tribunale di San Isidro si è presentato il ... 🔗msn.com

Maradona, caos in clinica prima della morte: «Sedato per più di 24 ore, il suo chirurgo faceva entrare chi voleva in rianimazione» - Un'altra testimonianza choc nel processo per la morte di Diego Armando Maradona. Davanti alla corte della terza sezione penale del tribunale di San Isidro si è presentato ... 🔗msn.com

Perché Maradona fu lasciato morire in una stamberga? - Perché, nonostante il suo corpo fosse diventato quello di un mostro, nessuno decise di riportare Maradona in ospedale ... inferno c’è qualcosa che va oltre all’ingordigia per denaro e ... 🔗ilgiornale.it