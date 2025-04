Manutenzione e attrezzeria

Manutenzione e attrezzeria, 2 posti Sede di lavoro: Assago Codice offerta Afolmet: 93296. Contratto: apprendistatodeterminato scopo assunzione, full time 40 ore. La risorsa, per Alfa Metal Corporation Spa, multinazionale sistemi di cottura in acciaio inossidabile, si occuperà di aggiustaggio e Manutenzione. Ral circa 30mila euro. Per info: Afolmet.it

Manutenzione di una sigaretta elettronica: guida pratica per la pulizia e la cura del dispositivo - Una sigaretta elettronica, così come qualsiasi dispositivo soggetto a un uso quotidiano, necessita di una manutenzione regolare per funzionare correttamente nel tempo. Una pulizia attenta, infatti, non solo preserva la qualità dell’esperienza di svapo, ma contribuisce anche a prolungarne la vita utile e a prevenire malfunzionamenti. Perché è importante mantenere pulita la sigaretta elettronica Mantenere pulita la sigaretta elettronica non è solo una buona abitudine: è un passaggio essenziale per garantirne il corretto funzionamento. 🔗laprimapagina.it

Preparati alla bella stagione: i robot Aiper per la manutenzione della piscina in offerta fino al 31 marzo - Robot automatici, skimmer e aspiratori portatili adatti a ogni dimensione e tipo di vasca. Alla piscina ci pensa Aiper, a te resta tutto il divertimento... Leggi tutto 🔗dday.it

Come mitigare l’emergenza frane: “Siamo più esposti ai dissesti. Servono presidi e manutenzione” - Pistoia, 18 marzo 2025 – L’allarme è diventato di quelli assordanti: il territorio si sbriciola. Lo dicono gli eventi di questi giorni, solo gli ultimi in ordine di tempo a raccontare un fenomeno cui tocca evidentemente abituarsi. Una cosa va chiarita prima di ogni possibile ragionamento. E cioè che una cura che possa associarsi a una guarigione definitiva realmente non c’è. Insomma, siamo questi, noi come tutto il Paese, da sempre tra i più esposti al rischio idrogeologico. 🔗lanazione.it

