Manuel Agnelli e Achille Lauro hanno litigato? Scoppia il caos a X Factor | Un giurato se ne va

Factor si conferma uno dei talent show più amati dal pubblico, con l'ultima edizione che ha registrato ascolti record e un riscontro social particolarmente positivo. Con una media di 739.000 spettatori e il 3,82% di share, la stagione appena conclusa sembrava destinata a consolidare un team di giudici ormai affiatato e vincente.Tuttavia, a pochi mesi dalla nuova edizione, un'improvvisa frattura all'interno della giuria rischia di cambiare le carte in tavola. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, uno dei volti più iconici del programma avrebbe deciso di abbandonare il talent, e dietro questa scelta ci sarebbero tensioni mai risolte con un collega. Il clima idilliaco raccontato davanti alle telecamere, dunque, potrebbe nascondere dissapori ben più profondi.X Factor, c'è attrito tra Achille Lauro e Manuel Agnelli?Le indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia parlano chiaro: «Colpo di scena: abbandona uno tra i giudici più amati.

Su altri siti se ne discute

Se ne parla anche su altri siti

