Manu Chao esibizione in strada a sorpresa durante il blackout in Spagna

durante il massiccio blackout che ha colpito la Spagna, a Barcellona l'artista franco-spagnolo Manu Chao ha sorpreso i passanti con un'esibizione improvvisata sul marciapiede. Il musicista Lucas Zapiolaa, che stava registrando in uno studio nel quartiere Poblenou, è uscito all'esterno quando è mancata la corrente e ha incontrato il vincitore del Latin Grammy che suonava insieme ad amici e sconosciuti per strada. Si è quindi unito a loro con la sua chitarra, eseguendo alcuni dei brani più celebri dell'artista.? "Le cose più belle della vita sono quelle casuali che ti sorprendono all'improvviso", ha scritto Zapiolaa su Instagram, condividendo un video dell'esibizione.

Achille Lauro, il bagno di folla per l’esibizione in strada a Sanremo - (askanews) – Un appuntamento lanciato sui social, Achille Lauro si è affacciato dalla finestra di un palazzo che da sulla strada che ospita la statua di Mike Bongiorno, davanti a lui si è trovato una folla di oltre un migliaio di persone che lo ha acclamato. Prima ha fatto esibire il giovane gruppo Les Votives, poi ha intonato il brano con cui è in gara a Sanremo Incoscienti Giovani, ma anche Rolls Royce e Amore disperato. 🔗amica.it

Manu Chao, l'esibizione in strada a sorpresa durante il blackout in Spagna - (LaPresse) Lunedì, durante il massiccio blackout che ha colpito la Spagna, a Barcellona l'artista franco-spagnolo Manu Chao ha sorpreso i ... 🔗stream24.ilsole24ore.com