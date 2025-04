Mantova in emergenza | contro il Cesena la difesa è tutta da ridisegnare

Mantova è chiamato a dare tutto per conquistare con il Cesena una vittoria che sarebbe fondamentale. I romagnoli, pur essendo a loro volta una matricola, dopo aver navigato per tutta la stagione nelle posizioni che contano, si ritrovano in questo finale a poter giocare le loro carte per conquistare un posto nei play off.Si preannuncia una contesa ricca di motivazioni su entrambi i fronti, ma i virgiliani, oltre che sulla consapevolezza che i tre punti in palio sono fondamentali, contano sull’effetto “Martelli” e sul sostegno del pubblico biancorosso che può fare la differenza. Un aiuto extra di cui davvero ha bisogno la squadra di mister Possanzini che si trova a dover affrontare una gara tanto delicata in condizioni di assoluta emergenza, soprattutto in difesa. 🔗 Sport.quotidiano.net - Mantova in emergenza: contro il Cesena la difesa è tutta da ridisegnare Con due punti di vantaggio su una zona calda più “movimentata” che mai, nella quale “convivono” a quota 35 sia play out che retrocessione diretta, ilè chiamato a dare tutto per conquistare con iluna vittoria che sarebbe fondamentale. I romagnoli, pur essendo a loro volta una matricola, dopo aver navigato perla stagione nelle posizioni che contano, si ritrovano in questo finale a poter giocare le loro carte per conquistare un posto nei play off.Si preannuncia una contesa ricca di motivazioni su entrambi i fronti, ma i virgiliani, oltre che sulla consapevolezza che i tre punti in palio sono fondamentali, contano sull’effetto “Martelli” e sul sostegno del pubblico biancorosso che può fare la differenza. Un aiuto extra di cui davvero ha bisogno la squadra di mister Possanzini che si trova a dover affrontare una gara tanto delicata in condizioni di assoluta, soprattutto in. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cesena: sfida contro il Mantova per rilanciare le ambizioni post season - La festa per l’ottantacinquesimo compleanno del Cavalluccio l’hanno rovinata i due gol rifilati dal Sassuolo venerdì sera all’Orogel Stadium, ma in fondo come quando piove durante il giorno del ricevimento, c’è sempre un’occasione per rifarsi. Quell’occasione per il Cesena è già dietro l’angolo, dal momento che il 1° Maggio la squadra di mister Michele Mignani sarà di nuovo in campo per la prima delle quattro partite rimaste in agenda nella stagione regolare cadetta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio - Ottima risposta della Cesena Basket 2005 che, con le spalle al muro nel campionato di Divisione Regionale 1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissima vittoria interna (71-51) contro Casalecchio arrivata sabato sera al Palaippo contro la compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. 🔗ilrestodelcarlino.it

Grossa emergenza per il Napoli, Conte cambia tutto: accadrà contro il Monza - Ancora problemi fisici per gli azzurri di Conte: l’emergenza difensiva preoccupa il tecnico, scelte obbligate contro il Monza. Il Napoli continua a lottare, inseguendo il sogno tricolore con le unghie e con i denti. Dopo la convincente vittoria contro l’Empoli al Maradona, la squadra di Antonio Conte ha mandato un segnale chiaro: non si molla di un centimetro. Tre punti pesanti, un 3-0 che restituisce fiducia e rilancia la rincorsa all’Inter. 🔗spazionapoli.it

