Manfredi bolliti rissa social tra Dem e ex dopo il disastro del Pd a Nola Nel mirino Massimiliano Manfredi il fratello del sindaco di Napoli

Nola e Marigliano scatena gli ex del Pd, ed è rissa sui social. Liste ritirate nel primo caso, centrosinistra in pezzi nel secondo: spunta una foto satirica del consigliere regionale Massimiliano Manfredi, regista di un Campo Largo imploso prima di nascere. “Voglio fare il capolista ma faccio solo guai” recita l’immagine di Manfredi jr, fratello del sindaco di Napoli. Si ironizza sulla catastrofe alle amministrative, ma guardando già alle prossime regionali. A postarla su Facebook è Peppe Balzamo, non un personaggio qualunque. Già bassoliniano, è stato presidente del Pd alla municipalità Bagnoli Fuorigrotta di Napoli. Alle ultime comunali si è schierato però con Catello Maresca, candidato del centrodestra. Al suo sberleffo non tarda risposta. 🔗 Anteprima24.it - Manfredi bolliti, rissa social tra Dem e ex dopo il disastro del Pd a Nola. Nel mirino Massimiliano Manfredi, il fratello del sindaco di Napoli Tempo di lettura: 3 minuti PoliticaIl clamoroso flop ae Marigliano scatena gli ex del Pd, ed èsui. Liste ritirate nel primo caso, centrosinistra in pezzi nel secondo: spunta una foto satirica del consigliere regionale, regista di un Campo Largo imploso prima di nascere. “Voglio fare il capolista ma faccio solo guai” recita l’immagine dijr,deldi. Si ironizza sulla catastrofe alle amministrative, ma guardando già alle prossime regionali. A postarla su Facebook è Peppe Balzamo, non un personaggio qualunque. Già bassoliniano, è stato presidente del Pd alla municipalità Bagnoli Fuorigrotta di. Alle ultime comunali si è schierato però con Catello Maresca, candidato del centrodestra. Al suo sberleffo non tarda risposta. 🔗 Anteprima24.it

