Manfred Weber confermato alla guida del Partito Popolare Europeo Carfagna | Buon lavoro

Buon lavoro a Manfred Weber, confermato alla guida del Partito Popolare Europeo. L'Europa oggi è davanti a un bivio: o trova il coraggio di riformarsi radicalmente, semplificando e superando ostacoli burocratici e ideologici, oppure si condanna alla marginalità. Il ruolo dei popolari e dei moderati è cruciale in questa fase drammatica: difendere benessere, diritti e valori fondamentali come pace, libertà, giustizia, dignità, Stato di diritto e solidarietà. Bisogna sfidare apertamente bandiere ideologiche che alimentano euroscetticismo, a partire dal Green Deal. Insieme continueremo a lavorare per un'Europa più forte, competitiva e moderna.

Mara Carfagna
Segretario di Noi Moderati

