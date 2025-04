Manchester City | Rodri è tornato ad allenarsi Ci sarà al Mondiale per Club contro la Juventus

Rodrigo Hernàndez Cascante meglio conosciuto come Rodri e nonchè Pallone d`Oro in carica sta finalmente vedendo la luce in fondo al tunnel del. 🔗 go Hernàndez Cascante meglio conosciuto comee nonchè Pallone d`Oro in carica sta finalmente vedendo la luce in fondo al tunnel del. 🔗 Calciomercato.com

Manchester City, Rodri sull’infortunio al crociato: «Mi sento molto bene. Non sento instabilità al ginocchio, sul rientro in campo…» - Il centrocampista spagnolo del Manchester City ha parlato del grave infortunio subito a settembre e del possibile rientro in campo. Le parole del giocatore. Il centrocampista spagnolo del Manchester City e vincitore del Pallone d’Oro 2024 è ai box dopo il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro subito contro l’Arsenal lo scorso settembre. […] 🔗calcionews24.com

Manchester City ha dato un aumento quando Rodri ritorna all’addestramento individuale a seguito di lesioni - 2025-03-01 14:25:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il vincitore di Ballon d’Or e il centrocampista di Manchester City Rodri sono tornati all’allenamento individuale dopo un infortunio a lungo termine in quello che arriverà come una grande spinta alla squadra di Pep Guardiola. Rodri ha subito un legamento al ginocchio rotto in un pareggio per 2-2 con l’Arsenal a settembre; Un infortunio inizialmente ritenuto di fine stagione. 🔗justcalcio.com

Manchester City: Rodri è tornato ad allenarsi. Ci sarà al Mondiale per Club contro la Juventus - Rodrigo Hernàndez Cascante meglio conosciuto come Rodri e nonchè Pallone d`Oro in carica sta finalmente vedendo la luce in fondo al tunnel del bruttissimo infortunio. 🔗msn.com

74 giorni al Mondiale per club: il mago olandese del Wydad: Rodri tuttofare - Giocatore chiave del Manchester City, Rodri è oggi al centro dell'attenzione nel nostro conto alla rovescia verso la Coppa del Mondo per club del 2025. Mancano 74 giorni alla Coppa del Mondo per ... 🔗fifa.com

Man. City, pubblicata la lista Champions: rientra Rodri