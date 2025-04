Manchester City chi si rivede! Buone notizie per Guardiola | Rodri torna ad allenarsi a pieno regime Ecco quando può rientrare

