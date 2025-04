Mamme che uccidono i figli | cos' è e come riconoscere la depressione post partum

figlia di 7 mesi. Dalle prime informazioni sembra che la donna soffrisse di depressione post-partum, un fenomeno ancora molto. 🔗 Today.it - Mamme che uccidono i figli: cos'è e come riconoscere la depressione post partum Un altro drammatico infanticidio si è consumato a Misterbianco, nel Catanese, dove una madre di 40 anni ha gettato dal balcone della sua casa al secondo piano suaa di 7 mesi. Dalle prime informazioni sembra che la donna soffrisse di, un fenomeno ancora molto. 🔗 Today.it

Camilla, Leonardo, Lorenzo, Margherita, chi sono i figli di Massimo Ghini: “Hanno mamme diverse ma sono legati” - Camilla, Leonardo, Margherita e Lorenzo Ghini sono i quattro figli di Massimo Ghini nati da due matrimoni differenti. I gemelli Leonardo e Camilla sono nati dal secondo matrimonio con Federica Lorrai, la seconda moglie dell’attore e regista di cui si hanno pochissime informazioni. Poi nella vita di Massimo Ghini è arrivata la costumista Paola Romano, terza moglie, da cui è legato da più di vent’anni e da cui sono nati i figli Margherita e Lorenzo. 🔗metropolitanmagazine.it

Comprensione e Cura: guida essenziale per mamme e papà di figli con PKU - La fenilchetonuria (PKU), una malattia metabolica rara autosomica recessiva, impedisce l'adeguato metabolismo dell'amminoacido fenilalanina, una fonte comune di nutrienti in molti alimenti proteici. Leggi tutto Comprensione e Cura: guida essenziale per mamme e papà di figli con PKU su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Mamme single che crescono i figli insieme alle amiche: i social rilanciamo il fenomeno delle Mummones - Sempre più mamme single scelgono di crescere i figli insieme alle loro migliori amiche, condividendo casa, spese e responsabilità. Sono le cosidette "mummones", un nuovo modello di maternità in comune – spesso raccontato sui social – che unisce indipendenza, sostegno reciproco e solidarietà quotidiana.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mamme assassine: il dramma delle madri che uccidono i figli - Cosa accomuna le mamme assassine Le mamme assassine uccidendo il figlio mettono fine a una parte di sé ... Le mamme assassine non uccidono mai senza segnali Difficilmente una mamma assassina non ... 🔗deabyday.tv

Madri perdute a le Iene Inside: le mamme che uccidono i figli. Perché accadono tragedie simili? Cosa scatta nelle loro teste? - La puntata esplora il fenomeno delle madri che, per motivi psicologici, sociali o personali, arrivano a compiere atti irreparabili contro i propri figli. Episodi che sollevano interrogativi profondi e ... 🔗corrierediarezzo.it

Strage Monreale, la mamma del killer: «Mi dispiace per i ragazzi uccisi e per mio figlio, anche lui è un gran lavoratore» - «Mi dispiace per mio figlio, per le persone uccise, per tutto quello che è successo. Al momento non sappiamo nulla. Siamo distrutti». La madre di Salvatore Calvaruso, il ... 🔗msn.com