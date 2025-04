Mamma ho mal di denti e muore prima del suo compleanno | errore fatale dei medici

denti, di quelli che passano con un analgesico o una visita dal dentista. Ma per una madre si è trasformato nell’inizio di un incubo che nessun genitore dovrebbe mai vivere. Il figlio adolescente lamentava da giorni un forte dolore al volto. I genitori, preoccupati, lo hanno accompagnato più volte al pronto soccorso, ma il problema è stato a lungo minimizzato.«Lo portai almeno cinque volte in ospedale in meno di una settimana – racconta la madre con voce rotta – ma ogni volta mi dicevano che c’erano casi più gravi, e che si trattava solo di un mal di denti. Nessuno ascoltava davvero». Le parole pronunciate dai medici risuonano ancora oggi con rabbia nella mente della donna: “Un mal di denti non è una questione di vita o di morte”.Una diagnosi tardiva e un epilogo crudeleSolo al quinto accesso in ospedale un medico decise finalmente di esaminare il ragazzo con maggiore attenzione. 🔗 Thesocialpost.it - “Mamma ho mal di denti”, e muore prima del suo compleanno: errore fatale dei medici Sembrava un comune mal di, di quelli che passano con un analgesico o una visita dalsta. Ma per una madre si è trasformato nell’inizio di un incubo che nessun genitore dovrebbe mai vivere. Il figlio adolescente lamentava da giorni un forte dolore al volto. I genitori, preoccupati, lo hanno accompagnato più volte al pronto soccorso, ma il problema è stato a lungo minimizzato.«Lo portai almeno cinque volte in ospedale in meno di una settimana – racconta la madre con voce rotta – ma ogni volta mi dicevano che c’erano casi più gravi, e che si trattava solo di un mal di. Nessuno ascoltava davvero». Le parole pronunciate dairisuonano ancora oggi con rabbia nella mente della donna: “Un mal dinon è una questione di vita o di morte”.Una diagnosi tardiva e un epilogo crudeleSolo al quinto accesso in ospedale un medico decise finalmente di esaminare il ragazzo con maggiore attenzione. 🔗 Thesocialpost.it

