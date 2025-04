Mamma e figlia azzannate dal cane a Pesaro

Pesaro, 30 aprile 2025 – Un cane si è avventato contro due donne, madre e figlia, sorprendendole alle spalle. Le ha ferite e terrorizzate e una delle due è stata trasportata all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza. Le ha morsicate entrambe, la figlia a un braccio e la madre alla testa. Una volante della polizia è intervenuta ieri mattina in via Adda, a Cattabrighe. Le donne, 50 e 20 anni, stavano rientrando a piedi verso la loro abitazione quando il cane di razza Akita, approfittando del cancello aperto per la presenza di alcuni operai al lavoro, è uscito di casa e si è scagliato contro la più giovane.Taglia la coda al cane col coltello fuori dal bar, l'orrore a Modena: "Arrestatelo"Per tentare di allontanare il cane e difendere la ragazza, la Mamma è caduta a terra ed è a questo punto che il cane ha aggredito anche l'altra donna mordendola alla testa.

L'animale, di razza Akita, ha aggredito lei e la figlia alle spalle, quando stavano rientrando a casa a piedi a Cattabrighe. È intervenuta l'eliambulanza, mentre la 20enne è stata medicata al San Salv ...

