Maltrattamenti sui bimbi in un nido di Bergamo la denuncia di una mamma | maestra condannata a 4 anni e mezzo

maestra di un asilo nido di Bergamo è stata condannata in primo grado a quattro anni e sei mesi per Maltrattamenti nei confronti di 4 bimbi che frequentavano la struttura. Assolta dalle accuse di altre cinque famiglie. 🔗 Oggi, mercoledì 30 aprile, l'ex titolare edi un asilodiè statain primo grado a quattroe sei mesi pernei confronti di 4che frequentavano la struttura. Assolta dalle accuse di altre cinque famiglie. 🔗 Fanpage.it

Bergamo, maltrattamenti ai bimbi dell’asilo nido: maestra rischia 4 anni e mezzo - Bergamo – Per il pm Monzio Compagnoni il dibattimento ha provato le contestazioni mosse a carico dell’imputata Paola M., educatrice e titolare di un asilo nido di Bergamo, a processo davanti al tribunale collegiale (presidente Ingrascì, a latere le colleghe Garufi e Mazza) per maltrattamenti ai bimbi che frequentavano il nido. Al termine della sua requisitoria il pm ha chiesto la condanna a 4 anni e sei mesi. 🔗ilgiorno.it

