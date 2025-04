Maltempo niente corse | Ho chiesto il recupero Soluzioni per il futuro

corse rinviate per il Maltempo. Ma tutti gli addetti ai lavori, proprietari e fantini, pensavano che sarebbe stata fissata dal Comune una giornata di recupero entro la settimana, viste anche le previsioni di bel tempo. Diversi infatti gli appuntamenti saltati e si apre un mese, maggio appunto, che dire pieno è un eufemismo. C’è la tratta di Fucecchio e il 18 si corre il palio, ci sono poi Ferrara e Legnano. Più le date del Protocollo – ben 5 – già fissate. Si dirà: d’altra parte viene prima Siena, poi gli altri paliotti. Non c’è dubbio, però ciò non rende impossibile trovare una quadra per consentire agli addetti di lavorare senza incidere, al contempo, sullo svolgimento dell’addestramento. Ma non è stato possibile visto che le date del Protocollo comunicate sono 6 maggio (Monticiano, stessi cavalli che dovevano correre ieri) sabato 10 (Monticiano), martedì 13 (Monticiano), martedì 20 (Monticiano), martedì 27 (Mociano), martedì 3 giugno (Mociano), martedì 10 giugno (Mociano). 🔗 Lanazione.it - Maltempo, niente corse: "Ho chiesto il recupero. Soluzioni per il futuro" di Laura Valdesi SIENA Monticiano,rinviate per il. Ma tutti gli addetti ai lavori, proprietari e fantini, pensavano che sarebbe stata fissata dal Comune una giornata dientro la settimana, viste anche le previsioni di bel tempo. Diversi infatti gli appuntamenti saltati e si apre un mese, maggio appunto, che dire pieno è un eufemismo. C’è la tratta di Fucecchio e il 18 si corre il palio, ci sono poi Ferrara e Legnano. Più le date del Protocollo – ben 5 – già fissate. Si dirà: d’altra parte viene prima Siena, poi gli altri paliotti. Non c’è dubbio, però ciò non rende impossibile trovare una quadra per consentire agli addetti di lavorare senza incidere, al contempo, sullo svolgimento dell’addestramento. Ma non è stato possibile visto che le date del Protocollo comunicate sono 6 maggio (Monticiano, stessi cavalli che dovevano correre ieri) sabato 10 (Monticiano), martedì 13 (Monticiano), martedì 20 (Monticiano), martedì 27 (Mociano), martedì 3 giugno (Mociano), martedì 10 giugno (Mociano). 🔗 Lanazione.it

