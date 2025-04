Malore improvviso | Garlasco la notizia spiazza tutti

Garlasco, già noto per la sua complessità. Le indagini continuano, con nuovi colpi di scena che sollevano più domande che risposte. Intanto è giunta una notizia che ha spiazzato tutti: una persona ascoltata dai carabinieri avrebbe avuto un Malore in caserma. Cos'è successo? Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio ha avuto un Malore in caserma. Come riportato da Il Giorno, i carabinieri hanno richiesto informazioni a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, attualmente sotto indagine per l'omicidio di Chiara Poggi. Questa domanda ha provocato un attacco di panico alla donna, secondo quanto dichiarato dall'avvocato della famiglia, Angela Taccia.

“Malore improvviso”. Delitto Garlasco, la notizia è appena arrivat - Una nuova figura si affaccia nelle indagini sul delitto di Garlasco, gettando ulteriore incertezza su un caso già intricato. Secondo quanto riportato dal ... 🔗thesocialpost.it

Garlasco, il giallo del malore della madre di Sempio davanti ai carabinieri - La domanda specifica su un dettaglio riservato di quella mattina del delitto di Garlasco e il malore improvviso. Al punto che Daniela Ferrari, la ... 🔗iltempo.it

La madre di Sempio sviene in caserma durante l’interrogatorio: riapre il caso Garlasco - Daniela Ferrari , 65 anni, madre di Andrea Sempio – indagato nel nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco – ha scelto il silenzio davanti ai carabinieri. Convocata ieri mattin ... 🔗informazione.it