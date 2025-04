Malore fatale per Dino Marchionne | era noto per la tipografia di famiglia

Malore improvviso ha stroncato Dino Marchionne, 60 anni, mentre tornava a casa a piedi dopo essersi fatto applicare un holter pressorio. È accaduto ieri mattina intorno alle 8.30 nei pressi della Trinità. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario.Marchionne era. 🔗 Chietitoday.it - Malore fatale per Dino Marchionne: era noto per la tipografia di famiglia Unimprovviso ha stroncato, 60 anni, mentre tornava a casa a piedi dopo essersi fatto applicare un holter pressorio. È accaduto ieri mattina intorno alle 8.30 nei pressi della Trinità. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario.era. 🔗 Chietitoday.it

