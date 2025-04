Malanotte d' estate 2025 continua la rassegna delle eccellenze della Piave

Malanotte d’estate, la rassegna enogastronomica che racconta i territori del Piave. Anche nel primo fine settimana di maggio la tradizione vinicola incontrerà sport, musica ed eccellenza gastronomica del territorio, con tanti appuntamenti all’insegna della condivisione.A Candelù di. 🔗 Trevisotoday.it - Malanotte d'estate 2025, continua la rassegna delle eccellenze della Piave Prosegued’, laenogastronomica che racconta i territori del. Anche nel primo fine settimana di maggio la tradizione vinicola incontrerà sport, musica ed eccellenza gastronomica del territorio, con tanti appuntamenti all’insegnacondivisione.A Candelù di. 🔗 Trevisotoday.it

Due mostre per brindare al territorio: stasera si apre Malanotte d’Estate, rassegna della tradizione fra calici e gastronomia - TREVISO – Nel cuore della Marca trevigiana riparte Malanotte d’Estate, la rassegna di Unpli Treviso e le Pro loco locali che celebra l’enologia e la gastronomia del territorio. 🔗ilgazzettino.it

Due mostre per brindare al territorio: stasera si apre Malanotte d’Estate, rassegna della tradizione fra calici e gastronomia - Infine mercoledì 30, appuntamento alle 20 con l’immancabile serata Milleuno Malanotte a Casa Vittoria di San Polo di Piave. 🔗ilgazzettino.it

