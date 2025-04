Maitresse avvisate dell' arresto | è uno dei primi casi dopo la Riforma Nordio

Ancona, la rapina finisce male: due ladri sorpresi in gioielleria dai carabinieri, il video dell’arresto - I militari sono intervenuti rapidamente, sorprendendo all’interno dell’esercizio commerciale due individui con il volto coperto da passamontagna, intenti a infrangere le vetrine espositive per impossessarsi dei preziosi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Morte di Nora: un arresto, due denunce e sei perquisizioni. Spaccio nell'Est veronese nel mirino delle forze dell'ordine - È arrivata la svolta nelle indagini sulla morte della giovane Nora, avvenuta in un appartamento Ater di San Bonifacio il 27 gennaio. Nel pomeriggio di sabato 8 febbraio, polizia di Stato e carabinieri, al termina di una mirata indagine coordinata dalla procura di Verona, hanno rintracciato e... 🔗veronasera.it

Speculazione edilizia, retromarcia di Sala e Schlein dopo l’arresto dell’ex dirigente: “Non ci sono più le condizioni sul Ddl Salva Milano” - Di fronte al primo arresto nelle inchieste sulla speculazione edilizia a Milano, il Partito Democratico si ferma. E anche il sindaco Beppe Sala ora rallenta. L’ordine di scuderia è arrivato direttamente dalla segretaria dem Elly Schlein: “Dopo i gravi fatti emersi oggi dalla magistratura è evidente che non ci sono le condizioni per andare avanti in una discussione” sul ddl Salva Milano. La leader democratica mette un punto riguardo alla possibilità che il Pd, dopo averlo votato alla Camera, torni a dire “sì” alla disegno di legge che neutralizzerebbe le indagini in corso da parte della ... 🔗ilfattoquotidiano.it

