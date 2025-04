Maiori sequestrata struttura ricettiva di lusso in ex Badia storica

Maiori (SA), i Carabinieri della Compagnia di Amalfi (SA) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura di un immobile di proprietà privata, adibito a struttura ricettiva di lusso, facente parte del complesso monastico denominato “resti dell’ex Badia di Santa Maria Olearia del sec. X con ipogei e catacombe“, sito dichiarato di importante interesse storico, artistico e archeologico con Decreto del Soprintendente Regionale nell’anno 2002. Contestualmente è stata sottoposta a sequestro un’area di terreno sottostante all’immobile ove venivano sversati illecitamente i reflui fognari provenienti in parte dall’attività turistico-ricettiva.I proprietari dei due immobili di proprietà privata siti all’interno del complesso e i proprietari del terreno sottostante sono indagati, nel relativo procedimento penale, per:distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento ed uso illecito di beni culturali o paesaggistici, perché avrebbero deteriorato il sito monumentale mediante la realizzazione di opere edili abusive e la destinazione, di parte di esse, a struttura turistico-ricettiva. 🔗 Anteprima24.it - Maiori, sequestrata struttura ricettiva di lusso in ex Badia storica Tempo di lettura: 2 minutiNella mattina odierna, in(SA), i Carabinieri della Compagnia di Amalfi (SA) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura di un immobile di proprietà privata, adibito adi, facente parte del complesso monastico denominato “resti dell’exdi Santa Maria Olearia del sec. X con ipogei e catacombe“, sito dichiarato di importante interesse storico, artistico e archeologico con Decreto del Soprintendente Regionale nell’anno 2002. Contestualmente è stata sottoposta a sequestro un’area di terreno sottostante all’immobile ove venivano sversati illecitamente i reflui fognari provenienti in parte dall’attività turistico-.I proprietari dei due immobili di proprietà privata siti all’interno del complesso e i proprietari del terreno sottostante sono indagati, nel relativo procedimento penale, per:distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento ed uso illecito di beni culturali o paesaggistici, perché avrebbero deteriorato il sito monumentale mediante la realizzazione di opere edili abusive e la destinazione, di parte di esse, aturistico-. 🔗 Anteprima24.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Napoli Arenella: sospesa struttura ricettiva per 60 giorni - Napoli. il 14 marzo scorso la Polizia era intervenuta per la presenza di due telecamere occultate in bagno e nella camera da letto Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Vomero, ha disposto la sospensione per 60 giorni dell’attività di locazione turistica pura nei confronti di una struttura ricettiva in zona Arenella. In particolare, il 14 marzo scorso, gli agenti del locale Commissariato erano intervenuti presso la struttura in questione poiché una coppia aveva segnalato la presenza di due telecamere occultate nella stanza in cui era ospite. 🔗puntomagazine.it

Santa Illuminata, cambio di destinazione. Una struttura ricettiva nell’ex scuola - È stato un Consiglio comunale, l’ultimo, che come sempre ha toccato svariati temi. Tra gli altri, nel corso della seduta è stata approvata a maggioranza una variante al Piano regolatore che consente il cambio di destinazione d’uso della ex scuola di Santa Illuminata, che ora potrebbe infatti diventare una struttura ricettiva. L’immobile, che sorge su un terreno di proprietà della Asl, è locato in una zona che da anni vive una situazione di difficoltà a causa della chiusura della strada delle vigne, e con la nuova destinazione d’uso potrebbe essere sicuramente di maggiore interesse da parte ... 🔗lanazione.it

Segnalazione per un alert alloggiati, la polizia interviene in una struttura ricettiva nel centro di Napoli: l'arresto - Nel pomeriggio di mercoledì personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne della provincia di Frosinone in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo... 🔗napolitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Maiori, sequestrata struttura ricettiva di lusso nel complesso della Badia di Santa Maria Olearia; Maiori, sequestrata struttura di lusso del complesso monastico di Santa Maria dell'Olearia; Maiori, sequestrata struttura ricettiva di lusso in ex Badia storica; Sequestrata struttura ricettiva abusiva a Maiori. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Maiori, sequestrata struttura di lusso del complesso monastico di Santa Maria dell'Olearia - Oggi a Maiori i carabinieri della compagnia di Amalfi hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di un immobile di proprietà privata, adibito a struttura ricettiva di ... 🔗msn.com

Discarica abusiva in una struttura ricettiva: area sequestrata, denunciato il responsabile - hanno individuato un terreno agricolo a ridosso del bosco e situato all’interno di una struttura ricettiva, adibito a discarica abusiva di rifiuti speciali anche pericolosi. Si tratta di un ... 🔗grossetonotizie.com