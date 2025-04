Maicon | Inter Thuram troverà la forza! Bisseck? Scelto per un motivo

Inter di Inzaghi questa sera gioca il primo atto delle semifinali di Champions League in casa del Barcellona. Maicon, che nel 2010 eliminò proprio i catalani conquistando la finalissima, poi vinta contro il Bayern Monaco, dice la sua sul ritorno di Thuram dal 1?CARATTERISTICHE – L’Inter di Simone Inzaghi, reduce da una settimana complicata, è chiamata stasera a sfidare il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League. Maicon ritorna al 2010, quando i nerazzurri di José Mourinho eliminarono in semifinale proprio i blaugrana: «Il campo bagnato? A me piaceva perché il calcio è più veloce, il calcio che giocano quei tre davanti del Barcellona se la palla va veloce è meglio. Di certo ci vuole pure la tecnica. Il vento dà fastidio, quando parti in corsa dà fastidio. L’espulsione di Thiago Motta nel 2010? Quando giochi con una squadra così devi dare il massimo dall’inizio, poi dopo l’espulsione di Thiago Motta devi tirare qualsiasi cosa hai in corpo». 🔗 Inter-news.it - Maicon: «Inter, Thuram troverà la forza! Bisseck? Scelto per un motivo» L’di Inzaghi questa sera gioca il primo atto delle semifinali di Champions League in casa del Barcellona., che nel 2010 eliminò proprio i catalani conquistando la finalissima, poi vinta contro il Bayern Monaco, dice la sua sul ritorno didal 1?CARATTERISTICHE – L’di Simone Inzaghi, reduce da una settimana complicata, è chiamata stasera a sfidare il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League.ritorna al 2010, quando i nerazzurri di José Mourinho eliminarono in semifinale proprio i blaugrana: «Il campo bagnato? A me piaceva perché il calcio è più veloce, il calcio che giocano quei tre davanti del Barcellona se la palla va veloce è meglio. Di certo ci vuole pure la tecnica. Il vento dà fastidio, quando parti in corsa dà fastidio. L’espulsione di Thiago Motta nel 2010? Quando giochi con una squadra così devi dare il massimo dall’inizio, poi dopo l’espulsione di Thiago Motta devi tirare qualsiasi cosa hai in corpo». 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Bayern, Rummenigge: «Per battere Inzaghi bisogna fare due cose. Chi passerà troverà il Barcellona, il vero favorito della Champions. Thuram è forte, ma…» - Le parole di Karl-Heinz Rummenigge, doppio ex di Inter-Bayern Monaco, sul ritorno dei quarti di finale di Champions League Inter-Bayern non può che chiamare in causa Karl-Heinz Rummenigge. L’attaccante tedesco ha giocato in entrambi i club negli anni ’80 e con il club di Monaco è legato a filo doppio da una lunga carriera dirigenziale. […] 🔗calcionews24.com

Maicon avvisa l’Inter: «Dimentichi l’andata, per passare con il Bayern deve fare questo» - di RedazioneMaicon si è espresso ad Amazon Prime Video prima della gara tra Inter e Bayern Monaco: le dichiarazioni Prima del calcio d’inizio di Inter–Bayern Monaco, anche Maicon ha parlato a Prime Video. Queste le dichiarazioni dell’ex nerazzurro prima del quarto di finale di ritorno di Champions League: LE PAROLE – «In questo spogliatoio abbiamo vinto tanto, sono emozioni incredibili che porteremo dietro per tutta la vita. 🔗internews24.com

Inter, Lautaro: "Yamal come Messi? Non c'è paragone, Thuram importantissimo per noi" - Lautaro Martinez parla da capitano. Alla vigilia della semifinale d`andata in Champions League sul campo del Barcellona, l`attaccante argentino... 🔗calciomercato.com