Magna e Tasi arriva a Montebelluna | villaggio del gusto fino a domenica

Montebelluna apre le porte a "Magna e Tasi", la rassegna culinaria itinerante che unisce le tradizioni culinarie e artigianali internazionali, con un’attenzione speciale alla valorizzazione della cultura e dei prodotti locali.L'appuntamento è da giovedì 1 a domenica 4. 🔗 Trevisotoday.it - Magna e Tasi arriva a Montebelluna: villaggio del gusto fino a domenica Per la prima voltaapre le porte a "", la rassegna culinaria itinerante che unisce le tradizioni culinarie e artigianali internazionali, con un’attenzione speciale alla valorizzazione della cultura e dei prodotti locali.L'appuntamento è da giovedì 1 a4. 🔗 Trevisotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La proposta di istituire una Giornata del Buonumore arriva dalla Fondazione Guido Carli in occasione della lezione agli studenti dell’attore e regista Carlo Verdone nell’Aula Magna Mario Arcelli della Luiss Guido Carli - Il sorriso come cura e i grandi comici italiani mobilitati per un giorno all’anno nei reparti degli ospedali oncologici e nelle strutture sanitarie dedicate a chi soffre di disagio mentale per offrire momenti di spensieratezza. Carbonara, ... 🔗iodonna.it

"Hanno deciso di esonerarlo": Juventus ribaltata, ecco chi arriva al posto di Thiago Motta - Thiago Motta dovrebbe avere un'ultima possibilità contro il Genoa. Se non dovesse vincere, allora la Juventus sarebbe pronta a esonerarlo pur di avere maggiori possibilità di salvare il quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions. Il club bianconero ha contattato sia Igor Tudor che Roberto Mancini (foto Afp) per l'eventuale post-Motta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Nazionale è pronto a firmare un contratto di quattro mesi. 🔗liberoquotidiano.it

Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati - Tutta l'Italia di Gabry Ponte parteciperà al San Marino Song Contest, se vincesse potrebbe rappresentare il piccolo Stato all'Eurovision L'articolo Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Su questo argomento da altre fonti

Magna e Tasi arriva a Montebelluna: villaggio del gusto fino a domenica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia