Maggio sampietrino | mercato musica e swing animano animano la domenica

domenica 4 Maggio torna la tradizionale "Mostra mercato Maggio sampietrino", l'evento che trasformerà viale Stazione, ora ancora più bello dopo i lunghi lavori di rinnovamento, a Montegrotto Terme in un vivace palcoscenico di artigianato, cultura e divertimento dall'alba al tramonto.

