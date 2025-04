Maggio all’infanzia | presentate le iniziative a Monopoli Ventottesima edizione

Maggio all'infanzia giunge alla sua XXVIII edizione e anche quest'anno porta a Monopoli tanti eventi per tutta la famiglia. Il progetto di Fondazione SAT – Spettacolo Arte Territorio con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli è diretto da Teresa Ludovico, a cura di Cecilia Cangelli e con la consulenza pedagogica di Giorgio Testa. Settanta appuntamenti in totale per tutto il mese di Maggio e oltre, a Monopoli e anche a Bari, Martina Franca, Molfetta e Ruvo di Puglia. Oltre ad eventi gratuiti, si conferma la scelta di un costo del biglietto accessibile a tutti, che parte da 5 euro.

