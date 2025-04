Maestri del lavoro in Toscana 75 stelle al merito | l’elenco dei premiati

stelle al merito per altrettanti ‘Maestri del lavoro’ in Toscana. A consegnare le onorificenze, conferite dal presidente della Repubblica, i prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana insieme ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti. Ecco l’elenco dei premiati, ai quali il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino consegnerà le onorificenze: FirenzeAzzarri Cinzia (Nuovo Pignone International), Banchi Sonia (Enel Energia), Biancalani Mirella (Laika Caravan), Bonini Marco (Leonardo), Chellini Sergio (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite), Cipollini Elena (Lungarno Alberghi), Corti Carlo (BioMerieux Italia), Costagli Alessandra (Filpucci), Del Basso Alfredo (Trenitalia), Dini Rocco (Poste Italiane), Galanti Lorella (Ge Vernova International Llc), Guerrieri Silvia (Salvatore Ferragamo), Lunghi Alessandro (Fibercop), Mazzuoli Gianfranco (E. 🔗 Lanazione.it - Maestri del lavoro, in Toscana 75 stelle al merito: l’elenco dei premiati Firenze, 30 aprile 2025 – Un premio ai lavoratori che si sono distinti nelle loro attività professionali. Domani, 1 maggio, alle 10 saranno conferite nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze 75alper altrettanti ‘del’ in. A consegnare le onorificenze, conferite dal presidente della Repubblica, i prefetti dei capoluoghi di provincia dellainsieme ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti. Eccodei, ai quali il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino consegnerà le onorificenze: FirenzeAzzarri Cinzia (Nuovo Pignone International), Banchi Sonia (Enel Energia), Biancalani Mirella (Laika Caravan), Bonini Marco (Leonardo), Chellini Sergio (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite), Cipollini Elena (Lungarno Alberghi), Corti Carlo (BioMerieux Italia), Costagli Alessandra (Filpucci), Del Basso Alfredo (Trenitalia), Dini Rocco (Poste Italiane), Galanti Lorella (Ge Vernova International Llc), Guerrieri Silvia (Salvatore Ferragamo), Lunghi Alessandro (Fibercop), Mazzuoli Gianfranco (E. 🔗 Lanazione.it

