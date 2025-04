Maestra morta al circolo nautico Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per i due indagati dello Yacht Club

La procura ha fatto partire l'imputazione coatta per omicidio colposo in relazione alla morte di Elisa Rossi, la professoressa 51enne deceduta nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023 dopo essere caduta in mare dal pontile del circolo nautico di Marina di Ravenna. Si tratta cioè della richiesta di rinvio a giudizio, come aveva disposto il gip, alla quale farà ora seguito la fissazione dell'udienza preliminare. Sotto accusa ci sono la responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il presidente del Ravenna Yacht Club. Per i due, gli avvocati difensori Giovanni Scudellari e Isotta Farina già a suo tempo avevano espresso fiducia nel fatto che per i loro assistiti mancasse ogni forma di responsabilità: "La perizia ha già escluso ogni coinvolgimento. Chiariremo anche i nuovi aspetti sollevati dal giudice nel suo provvedimento".

