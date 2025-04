Maestra di OnlyFans Elena Maraga dopo il licenziamento | Vorrei sapere cosa dà fastidio ai bambini

Tgcom24.mediaset.it - Maestra di OnlyFans, Elena Maraga dopo il licenziamento: "Vorrei sapere cosa dà fastidio ai bambini" L'intervista a "Le Iene": "Tutto è partito da un papà: non è prostituzione, mai avuto problemi al lavoro" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cosa riportano altre fonti

Maestra su OnlyFans, licenziata da scuola Elena Maraga - Elena Maraga, 29 anni, è stata licenziata dalla scuola per l’infanzia cattolica in provincia di Treviso in cui lavorava. É stata lei stessa ad annunciarlo nel corso della trasmissione ‘La Zanzara’. Lo scorso mese di marzo, Maraga era stata sospesa dall’insegnamento dopo la scoperta, da parte di alcuni genitori, del profilo che aveva su OnlyFans. Maraga ha spiegato che il suo licenziamento è stato deciso “per giusta causa per comportamento inappropriato” e perché “si era incrinato il rapporto di fiducia tra la scuola e il dipendente”. 🔗lapresse.it

OnlyFans, la maestra di Treviso Elena Maraga non si arrende: “Voglio tornare in classe” - Elena Maraga, educatrice d’infanzia di 29 anni, si trova al centro di un acceso dibattito dopo che alcuni genitori hanno scoperto il suo profilo su OnlyFans. Tuttavia, la giovane insegnante non ha intenzione di abbandonare il proprio impiego. Assistita dai legali Maurizio Curini e Carlo Salvini, ha ribadito la volontà di “continuare a svolgere la propria attività di maestra d’asilo”, evidenziando il supporto ricevuto da diversi genitori, che starebbero persino organizzando una raccolta firme in suo favore. 🔗thesocialpost.it

Elena Maraga, licenziata la maestra di OnlyFans: «Le foto comprate dal papà di un alunno e inviate in chat. Mai mischiato i due ambiti» - È ufficiale: Elena Maraga, l?insegnante 29enne finita nell?occhio del ciclone per la sua attività su OnlyFans, è stata licenziata «per giusta causa». A... 🔗leggo.it

Cosa riportano altre fonti

“Ricomincio da ciò che mi appassiona”: parla Elena Maraga, la maestra licenziata per profilo su Onlyfans - Elena Maraga, licenziata da un asilo cattolico paritario della provincia di Treviso per il suo profilo su Onlyfans a Fanpage ... 🔗fanpage.it

La maestra di Onlyfans, Elena Maraga: “Quanta ipocrisia, spogliarsi non è reato” - Parla la giovane licenziata da una scuola cattolica: “Contro di me uomini e donne, ma non ho mai fatto pornografia” ... 🔗repubblica.it

Elena Maraga, la maestra su OnlyFans è stata licenziata. Lei: «Commessa un'ingiustizia nei miei confronti» - Elena Maraga, la maestra 29enne che negli scorsi mesi era finita al centro delle polemiche per via della sua attività su OnlyFans, è stata licenziata. L'asilo paritario cattolico ... 🔗ilmessaggero.it