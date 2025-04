Maestra d' asilo arrotondava lo stipendio con lo spaccio

Maestra d'asilo, circondata dunque dall'affetto e la dolcezza di decine di bambini. La sua esperienza in una materna del Camposampierese si è chiusa bruscamente dopo un blitz dell'Arma che a portata alla luce la sua posizione e quella del compagno. Una. 🔗 Padovaoggi.it - Maestra d'asilo arrotondava lo stipendio con lo spaccio Per anni ha svolto la professione dellad', circondata dunque dall'affetto e la dolcezza di decine di bambini. La sua esperienza in una materna del Camposampierese si è chiusa bruscamente dopo un blitz dell'Arma che a portata alla luce la sua posizione e quella del compagno. Una. 🔗 Padovaoggi.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maestra minaccia e maltratta i bambini dell’asilo, dopo 10 anni viene condannata a 3 anni di carcere - Una maestra dell’asilo di 60 anni è stata condannata a tre anni di reclusione con l’accusa di aver insultato e minacciato i suoi alunni tra i 3 e 5 anni. Sculacciate, ceffoni e addirittura bestemmie: è questo il calibro di violenza che la donna era solita rivolgere ai piccoli della scuola di Tuglie, in provincia di Lecce, dove prestava servizio. Per questo motivo, il Tribunale di Lecce ha condannato la donna per maltrattamenti. 🔗open.online

Schiaffi e parolacce all'asilo, maestra condannata per maltrattamenti - Bollava i piccoli alunni come “somari” e con altre offese inadeguate per il ruolo di maestra e per il luogo, una scuola primaria. Le “espressioni verbali improprie”, però, per quanto “radicalmente fuori contesto” e “comunque esulanti dai limiti imposti dalla correttezza istituzionale cui deve... 🔗perugiatoday.it

Maestra su OnlyFans, l’asilo non può procedere né con la sospensione né con il licenziamento per giusta causa. Trattative per “dimissioni” - La vicenda dell'educatrice dell'asilo parrocchiale, in provincia di Treviso, continua a far discutere. Elena, con un profilo attivo sulla piattaforma OnlyFans, si trova attualmente in ferie forzate mentre il suo legale e l'istituto cercano un accordo economico per le sue dimissioni volontarie. L'articolo Maestra su OnlyFans, l’asilo non può procedere né con la sospensione né con il licenziamento per giusta causa. 🔗orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maestra d'asilo arrotondava lo stipendio con lo spaccio; Licenziata la maestra di OnlyFans: “Una decisione ingiusta”; Scuola, insegnanti e OnlyFans, la stretta del ministro Valditara dopo la maestra d'asilo a Treviso: arriva un codice etico per i prof; Foto e video sexy su OnlyFans, la maestra dell'asilo parrocchiale ora rischia il posto: «Verranno presi provve. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Maestra d'asilo arrotondava lo stipendio con lo spaccio - Ieri 29 aprile i legali di un quarantenne tunisino e della sua compagna cinquantenne hanno chiesto il rito abbreviato a seguito dell'arresto di due anni fa in corso Stati Uniti a Padova. Nella perquis ... 🔗padovaoggi.it

Maestra d'asilo licenziata, aveva un canale OnlyFans. Lei: "Faccio ricorso" - La sua vicenda è arrivata anche all'attenzione de La Zanzara su Radio 24. Lei stessa ha spiegato l'origine della vicenda: "Tutto è nato da un uomo, un padre di un bambino che si è iscritto al mio ... 🔗trentotoday.it

Licenziata la maestra d’asilo con un profilo su Onlyfans - Nella lettera inviata all’insegnante di Treviso la scuola le contesta atteggiamenti in contrasto con l’ispirazione cattolica dell’istituto ... 🔗ilsole24ore.com