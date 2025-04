Madre lancia dal balcone la figlia di pochi mesi orrore a Catania

Catania, dove una bambina di appena sette mesi ha perso la vita in circostanze drammatiche. È accaduto a Misterbianco, dove secondo le prime ricostruzioni la neonata sarebbe stata lanciata dal balcone della propria abitazione dalla Madre. La scena, sconvolgente, ha immediatamente richiamato l’attenzione dei vicini che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.La neonata è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Catania, ma i soccorritori ritengono che fosse già priva di vita prima di giungere al pronto soccorso. L’impatto con l’asfalto non le avrebbe lasciato scampo. Il dramma si è consumato in pochi istanti e in una dinamica che, secondo gli inquirenti, lascia pochi dubbi sulla matrice volontaria del gesto. 🔗 Tragedia nella provincia di, dove una bambina di appena setteha perso la vita in circostanze drammatiche. È accaduto a Misterbianco, dove secondo le prime ricostruzioni la neonata sarebbe statata daldella propria abitazione dalla. La scena, sconvolgente, ha immediatamente richiamato l’attenzione dei vicini che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.La neonata è stata trasportata d’urgenza in ospedale a, ma i soccorritori ritengono che fosse già priva di vita prima di giungere al pronto soccorso. L’impatto con l’asfalto non le avrebbe lasciato scampo. Il dramma si è consumato inistanti e in una dinamica che, secondo gli inquirenti, lasciadubbi sulla matrice volontaria del gesto. 🔗 Caffeinamagazine.it

Catania, madre lancia la figlia dal balcone di casa: morta bimba di sette mesi - La madre l’avrebbe lanciata in strada dal balcone di casa: è morta così una bambina di sette mesi. Soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, la bimba non è sopravvissuta alle lesioni. È accaduto a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la donna e portata in caserma. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. 🔗ilfattoquotidiano.it

