ma quale rum qui c è la rotta del fortana

rotta del rum, chi quella del caffè. Noi seguiamo la rotta del Fortana", è un po' una battuta quella di Paolo Dal Buono, consigliere nazionale e direttore Assonautica Ferrara. Ma coglie nel segno, perché quel vinello che viene dalle sabbie – dicono che lo bevessero nell'antica Spina, gli etruschi di vini se ne intendevano – è un po' l'orgoglio di una terra, un marchio d'appartenza, come la salamina, l'aglio di Voghiera, gli asparagi di Mesola. In alto i calici allora – la boa di partenza è davanti tra Estensi e Spina – che quei calici al massimo fanno un po' lieve la testa non ti stendono come un barile di rum.La data, da segnare sul calendario, è sabato 3 maggio. A bordo di sessanta imbarcazioni per la veleggiata – appunto – 'Sulla rotta del Fortana', manifestazione che taglia il traguardo – giro di boa – della terza edizione.

