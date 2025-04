Lupi e volpi | ecco il bestiario dei Sibillini

Lupi ai caprioli, passando per faine, gatti selvatici e volpi: i Monti Sibillini ospitano una ricca comunità di mammiferi, spesso invisibile ma fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi. Oggi quelle presenze discrete diventano protagoniste di un progetto editoriale inedito: un bestiario dei Sibillini, dedicato ai mammiferi, nato dall’esperienza de ‘L’Occhio Nascosto dei Sibillini’, la comunità di appassionati di natura e fotografia che da anni documenta la fauna del Parco. Il manuale, sostenuto dall’associazione di promozione sociale Walden, propone un viaggio tra scienza, arte e racconto, pensato per escursionisti, naturalisti, famiglie e curiosi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Lupi e volpi: ecco il bestiario dei Sibillini Una bussola per "orientarsi nella conoscenza, stimolando la curiosità e diffondendo la consapevolezza del valore della biodiversità dei luoghi" ma sottoforma di manuale. Daiai caprioli, passando per faine, gatti selvatici e: i Montiospitano una ricca comunità di mammiferi, spesso invisibile ma fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi. Oggi quelle presenze discrete diventano protagoniste di un progetto editoriale inedito: undei, dedicato ai mammiferi, nato dall’esperienza de ‘L’Occhio Nascosto dei’, la comunità di appassionati di natura e fotografia che da anni documenta la fauna del Parco. Il manuale, sostenuto dall’associazione di promozione sociale Walden, propone un viaggio tra scienza, arte e racconto, pensato per escursionisti, naturalisti, famiglie e curiosi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

