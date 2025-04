L' uomo scomparso a Cesano sta bene | è stato ritrovato questa mattina

Ritrovato l’uomo scomparso da Cesano Maderno dopo 4 giorni di ricerche: era nei boschi del Parco delle Groane - È stato ritrovato oggi, mercoledì 30 aprile, l’uomo di 48 anni che era scomparso da Cesano Maderno lunedì scorso. Dopo quattro giorni di ricerche, il 48enne è stato trovato vivo nei boschi del Parco delle Groane.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Scomparso un uomo da Cesano Maderno, ricerche in corso nei boschi: “Non torna a casa da giorni” - Questa mattina, lunedì 28 aprile, i vigili del fuoco di Monza e Brianza hanno avviato le ricerche nell'area boschiva del parco delle Groane per la scomparsa di un uomo di 48 anni residente Cesano Maderno. Al momento, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

