Lungo Fucile | il nuovo brano che rende omaggio al personaggio di Ken Parker

personaggio leggendario del fumetto italiano, una ballata che ne raccoglie lo spirito e lo restituisce in musica: si intitola Lungo Fucile il nuovo brano del musicista e autore Alessandro Favero, in arte Alle B. Goode (Brescia, classe 1989) in collaborazione con Mattia "Cat Er Pollari" Bertolassi e Matteo Melchiori, un'intensa composizione ispirata a Ken Parker, protagonista dell'omonima serie a fumetti creata nel 1977 da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo per Editoriale Cepim (uno dei marchi dell'attuale Sergio Bonelli Editore). Il brano, in uscita il 29 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali, nasce come tributo alla complessità di un eroe atipico, profondamente umano, fragile, ribelle e sempre in cerca di giustizia, diventato negli anni un simbolo di libertà e rivendicazione sociale.

