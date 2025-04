L' ultimo giro in moto per Giuseppe Busatto Gli amici | Un uomo dal cuore immenso

Faceva un giro sulla sua moto come Giuseppe Busatto aveva sempre fatto specie nella bella stagione, per raggiungere la casa delle vacanze nel litorale di Cavallino-Treporti. Doveva essere così anche ieri, invece il 64enne di Salzano scontrandosi con un'auto in un incidente a Quarto D'Altino ha.

