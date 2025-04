L' ultima evoluzione di Open AI permette agli utenti di passare dai consigli generici all' acquisto concreto senza cambiare piattaforma Un' integrazione che potrebbe modificare le abitudini di shopping online

Basta immaginare che, alla domanda, «trova il miglior laptop per un videomaker», venga data istantaneamente risposta, con offerte reali, prezzi aggiornati e link per l'acquisto, ed ecco, la nuova realtà introdotta da ChatGPT che, con un balzo audace, entra nell'arena dello shopping online, lanciando il guanto di sfida a colossi come Google shopping e gli altri. Da adesso in poi, infatti, l'intelligenza artificiale di OpenAI, non vuole più solo rispondere alle domande, ma vuole anche aiutare a fare shopping. Governare l'Intelligenza Artificiale per superare le paure sulla nuova tecnologia X Leggi anche › Comprare direttamente su TikTok Shop: arriva in Italia un nuovo modo di fare shopping ChatGPT conquista lo shopping online: rivoluzione o evoluzione? ChatGPT di OpenAI, entra nel mercato delle comparazioni prezzi, lanciando una funzionalità che potrebbe cambiare il modo in cui vengono fatti gli acquisti online.

