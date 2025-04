Luiss oltre 160 aziende per il Career Day 2025

2025 torna al Campus di Viale Romania la XXIX edizione del Luiss Career Day, l’evento annuale che connette studenti, neolaureati e allievi dei master con il mondo del lavoro. Con il titolo “Step into Your Future”, l’iniziativa si propone di rafforzare il legame tra formazione accademica e occupabilità, offrendo opportunità concrete in un contesto segnato da sfide economiche e geopolitiche epocali.oltre 160 aziende e studi legali parteciperanno all’evento, offrendo colloqui individuali e sessioni personalizzate di orientamento alle carriere. I settori rappresentati includono Consulenza, Corporate, Finance, Legal, Lobbying & Public Affairs. Tra le realtà presenti figurano multinazionali e grandi aziende italiane, pronte a dedicare due intere giornate ai giovani talenti della Luiss . 🔗 Il 7 e 8 maggiotorna al Campus di Viale Romania la XXIX edizione delDay, l’evento annuale che connette studenti, neolaureati e allievi dei master con il mondo del lavoro. Con il titolo “Step into Your Future”, l’iniziativa si propone di rafforzare il legame tra formazione accademica e occupabilità, offrendo opportunità concrete in un contesto segnato da sfide economiche e geopolitiche epocali.160e studi legali parteciperanno all’evento, offrendo colloqui individuali e sessioni personalizzate di orientamento alle carriere. I settori rappresentati includono Consulenza, Corporate, Finance, Legal, Lobbying & Public Affairs. Tra le realtà presenti figurano multinazionali e grandiitaliane, pronte a dedicare due intere giornate ai giovani talenti della. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torna Bergamo Job Festival: 160 aziende a caccia di talenti tra oltre 800 studenti - Bergamo. Dal 7 aprile al 9 maggio si svolgerà la settima edizione di Bergamo Job Festival che coinvolgerà 832 studenti, 160 aziende, con circa 4.500 colloqui programmati. L’iniziativa – promossa da Confindustria Bergamo e Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, in collaborazione con Unimpiego Confindustria – ha l’obiettivo di creare occasioni d’incontro tra i diplomandi degli istituti tecnici e professionali a indirizzo tecnologico, le aziende del territorio associate a Confindustria Bergamo e alcuni ITS Academy appartenenti alla rete locale. 🔗bergamonews.it

Cina: oltre 300 aziende si iscrivono a terza CISCE - Oltre 300 aziende nazionali ed estere si sono iscritte alla terza edizione della China International Supply Chain Expo(CISCE), ha annunciato oggi l’ente di promozione commerciale cinese. La fiera ha inaugurato i suoi roadshow globali a gennaio e finora ha organizzato eventi promozionali e roadshow in 12 Paesi e regioni, tra cui Vietnam, Svizzera, Sudafrica ed Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato Yang Fan, portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT), in una conferenza stampa. 🔗romadailynews.it

Successo per l'edizione 2024-25 di "Pmi Day": oltre mille studenti partecipanti e 36 aziende coinvolte - Si è conclusa il 28 marzo alla Diasorin di Saluggia (Vercelli) la quindicesima edizione di "Pmi Day-Industriamoci", la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzata da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con le associazioni territoriali del sistema. L'iniziativa... 🔗novaratoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Luiss, oltre 160 aziende per il Career Day 2025; Imprese&Mercati Archivi - Pagina 2576 di 2576; Luiss, torna il Career Day: 10mila incontri di lavoro con oltre 160 aziende ed istituzioni; Difesa: Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha organizzato il workshop “Reclutiamo Talenti”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Torna il Luiss Career Day. Porte aperte a 160 aziende e studi legali a caccia di talenti tra AI, sfide globali e mobilità sociale - Torna il Luiss Career Day. Porte aperte a 160 aziende e studi legali a caccia di talenti tra AI, sfide globali e mobilità sociale ... 🔗finanza.repubblica.it