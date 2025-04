Luis Alberto su Inzaghi | "Sottovalutato ma se va via dall'Inter sarà per allenare un altro grande club"

Inter, lo spagnolo Luis Alberto, che è stato allenato da Simone Inzaghi alla Lazio, Intervistato da Marca parla del. 🔗 Nel giorno di Barcellona-, lo spagnolo, che è stato allenato da Simonealla Lazio,vistato da Marca parla del. 🔗 Calciomercato.com

Luis Alberto scopre l’altra “Altro” inzaghi: “È sottovalutato, anche abbastanza” - 2025-04-30 06:01:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Simone Inzaghi (Piacenza, 1976) Ha fatto un “all’ombra” di suo fratello “Pippo”. “Ha avuto sfortuna. Senza lesioni alla schiena sarei andato oltre me perché era tecnicamente migliore “riconosce Filippo. Senza lesioni alla schiena sarei andato oltre me perché tecnicamente era meglio Filippo Inzaghi Sulle panchine che trionfi è Simonesebbene al di fuori dell’Italia non abbia tutto il riconoscimento che merita. 🔗justcalcio.com

Lazio, Fabiani: "Non era facile sostituire Milinkovic, Immobile e Luis Alberto, ma ce la giochiamo in tutte le competizioni" - Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato a Mediaset, prima della sfida contro l`Inter valevole per i quarti di finale di... 🔗calciomercato.com

Luis Henrique Inter, Ausilio ci riprova dopo l’esperimento fallito con Buchanan: De Zerbi fa l’assist a Inzaghi? - di RedazioneLuis Henrique Inter, Ausilio ci riprova dopo l’esperimento fallito con Buchanan: De Zerbi fa l’assist a Inzaghi? La situazione La notizia lanciata ieri da Sky Sport riguardante l’interesse concreto da parte del calciomercato Inter per Luis Henrique, trova conferme anche da Tuttosport. I nerazzurri, con Ausilio e Baccin, hanno messo gli occhi sull’esterno offensivo del Marsiglia. L’intenzione dei meneghini sarebbe quella di schierare il brasiliano come esterno a tutta fascia a destra, ruolo che sta ricoprendo per la prima volta in carriera in questa stagione sotto la guida di De ... 🔗internews24.com

