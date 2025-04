Luis Alberto scopre l’altra Altro inzaghi | È sottovalutato anche abbastanza

inzaghi (Piacenza, 1976) Ha fatto un “all’ombra” di suo fratello “Pippo”. “Ha avuto sfortuna. Senza lesioni alla schiena sarei andato oltre me perché era tecnicamente migliore “riconosce Filippo.Senza lesioni alla schiena sarei andato oltre me perché tecnicamente era meglioFilippo inzaghiSulle panchine che trionfi è Simonesebbene al di fuori dell’Italia non abbia tutto il riconoscimento che merita. “È anche abbastanza sottovalutato. Potrebbe essere perché la tua carriera è ancora breve, ma Tra Lazio (2016-21) e Inter (2021-25) ha vinto una lega, tre tazze, cinque supercopi, ha raggiunto una finale di Champions League . E in questa stagione ha combattuto per la tripletta. Mi piace molto. L’Inter è grande, ma, se se ne va, sarà dire un Altro grande club, sicuramente “, dice Luis Alberto al marchio. 🔗 2025-04-30 06:01:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Simone(Piacenza, 1976) Ha fatto un “all’ombra” di suo fratello “Pippo”. “Ha avuto sfortuna. Senza lesioni alla schiena sarei andato oltre me perché era tecnicamente migliore “riconosce Filippo.Senza lesioni alla schiena sarei andato oltre me perché tecnicamente era meglioFilippoSulle panchine che trionfi è Simonesebbene al di fuori dell’Italia non abbia tutto il riconoscimento che merita. “È. Potrebbe essere perché la tua carriera è ancora breve, ma Tra Lazio (2016-21) e Inter (2021-25) ha vinto una lega, tre tazze, cinque supercopi, ha raggiunto una finale di Champions League . E in questa stagione ha combattuto per la tripletta. Mi piace molto. L’Inter è grande, ma, se se ne va, sarà dire ungrande club, sicuramente “, diceal marchio. 🔗 Justcalcio.com

