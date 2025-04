Lugorun 2025 domenica tutti di corsa

domenica, 4 maggio, la Lugorun, l'appuntamento di running e walking promosso dal Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo che ha come obiettivo primario quello di coinvolgere appassionati di podismo e camminate, ma anche, in maniera più ampia, l'intento di promuovere l'attività motoria e contrastare la sedentarietà attraverso un progetto in grado di coinvolgere tutte le fasce della popolazione e persone di ogni età. Un'edizione che si preannuncia da record con il numero di partecipanti alla 21 km già maggiore dello scorso anno con le sole pre-iscirzioni. Il tutto grazie all'impegno della Uisp e delle sue società del settore podismo affiliate, ma anche all'apporto dell'Asd Liferunner, coinvolta in prima linea con il suo staff, e al supporto dell'amministrazione comunale lughese, oltre che della Contesa Estense, dell'associazione di Protezione Civile Aari-Cb e di tantissime altre realtà del terzo settore di tutta l'area.

