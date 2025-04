L’Ue investe 910 milioni per potenziare la difesa europea | per la prima volta bandi aperti anche alle aziende ucraine

europea ha annunciato un investimento da 910 milioni di euro nell’ambito dell’edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa (Fed). L’obiettivo, si legge nella nota diramata dall’esecutivo Ue, è creare un’industria della difesa forte e innovativa in Europa, colmando alcune lacune, come la mobilità delle forze armate e la difesa con droni. È la prima volta, inoltre, che le industrie della difesa ucraine possono essere associate ai progetti Fed.Il record di candidature per il bando UeSecondo quanto fa sapere la Commissione europea, l’ultima edizione dei bandi Fed ha registrato un interesse senza precedenti dalle aziende – ma anche dagli enti di ricerca – che si occupano di difesa. 🔗 Non sono certo gli 800 miliardi di euro di investimenti annunciati da Ursula von der Leyen, ma la strategia di riarmo delineata da Bruxelles si arricchisce di un altro tassello. La Commissioneha annunciato un investimento da 910di euro nell’ambito dell’edizione 2024 del Fondo europeo per la(Fed). L’obiettivo, si legge nella nota diramata dall’esecutivo Ue, è creare un’industria dellaforte e innovativa in Europa, colmando alcune lacune, come la mobilità delle forze armate e lacon droni. È la, inoltre, che le industrie dellapossono essere associate ai progetti Fed.Il record di candidature per il bando UeSecondo quanto fa sapere la Commissione, l’ultima edizione deiFed ha registrato un interesse senza precedenti d– madagli enti di ricerca – che si occupano di. 🔗 Open.online

