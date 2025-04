Ludovico Fossali | L’arrampicata si sta evolvendo in Italia Ho imparato dai miei errori

Ludovico Fossali, campione del mondo di arrampicata nella specialità dello speed nel 2019. L'azzurro è stato protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021, mentre non è riuscito a qualificarsi a Parigi 2024.Le sue parole: "Si sta evolvendo il mondo delL'arrampicata, è in evoluzione e si vede dal numero di palestre che stanno crescendo in Italia. La notizia arrivata qualche settimana fa è che a Los Angeles 2028 ci saranno tre discipline che assegneranno le medaglie olimpiche, a differenza di ciò che è successo a Tokyo o Parigi". E ancora: "Nel futuro speriamo che il numero dei posti aumenti, magari assegnando un titolo in più". SulL'arrampicata: "È uno sport che esiste da tantissimo tempo ma che è diventato più professionistico negli ultimi anni, consentendoci di entrare alle Olimpiadi.

Ludovico Fossali: "Boom per l'arrampicata sportiva in Italia. Obiettivo Mondiali" - Arrampicata sportiva protagonista nell'ultima puntata di OA Focus, il programma sul canale YouTube di OA di Alice Liverani, che intervista tutti i protagonisti dello sport italiano. L'ospite è stato Ludovico Fossali, campione del mondo nel 2019 nella categoria speed e successivamente protagonista anche alle Olimpiadi di Tokyo con il nono posto nella combinata. Dopo aver visto sfumare il sogno di partecipare a Parigi 2024, ora l'obiettivo è quello di essere presente a Los Angeles nel 2028.

FOCUS – ARRAMPICATA. Ludovico Fossali: Dalla Delusione di Tokyo alle Ambizioni per Los Angeles! - In questa intervista di Alice Liverani, Ludovico Fossali, atleta dell'Esercito e campione del mondo nel 2019 , ci racconta il suo straordinario percorso nell'arrampicata sportiva ?, una disciplina in crescita che sta conquistando sempre più attenzione. Nonostante il deludente piazzamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Ludovico guarda al futuro con ambizione e punta dritto verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 .

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza: «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video - C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia dell'ertano. «Non sto bevendo, sto abbracciando il mio passato. Io sono sta allattato da una damigiana...

