Ludopatia e calciatori Abodi | Io sono un po’ refrattario ai giudizi assoluti

sono un po’ refrattario ai giudizi assoluti. Mi era stato chiesto: secondo lei chi scommette illecitamente e chi lo fa sui siti fuori legge può vestire la maglia della nazionale? Io ho risposto “no” non per fare la morale, ma ritengo che la maglia nazionale sia espressione di un talento sportivo e anche di un comportamento esemplare. Non mi sembra di avere detto qualcosa di clamoroso”. Lo ha affermato il Ministro dello sport e i giovani, Andrea Abodi nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Ludopatia ci risiamo: nel calcio ma non solo”.“Mi ha lasciato un po’ perplesso anche la risposta dell’Associazione calciatori, che ha la responsabilità di un’informazione corretta anche verso i propri tesserati. Questi ragazzi devono capire in che realtà vivono. 🔗 Lopinionista.it - Ludopatia e calciatori, Abodi: “Io sono un po’ refrattario ai giudizi assoluti” ROMA – “Ioun po’ai. Mi era stato chiesto: secondo lei chi scommette illecitamente e chi lo fa sui siti fuori legge può vestire la maglia della nazionale? Io ho risposto “no” non per fare la morale, ma ritengo che la maglia nazionale sia espressione di un talento sportivo e anche di un comportamento esemplare. Non mi sembra di avere detto qualcosa di clamoroso”. Lo ha affermato il Ministro dello sport e i giovani, Andreanel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “ci risiamo: nel calcio ma non solo”.“Mi ha lasciato un po’ perplesso anche la risposta dell’Associazione, che ha la responsabilità di un’informazione corretta anche verso i propri tesserati. Questi ragazzi devono capire in che realtà vivono. 🔗 Lopinionista.it

