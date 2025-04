Inter-news.it - Ludi (ds Como): «Nico Paz ci ha detto di voler restare. Ora un’attesa»

Carlalberto, direttore sportivo del, si è espresso sul futuro diPaz, non escludendo un’ipotesi favorevole ai lariani.LA STRATEGIA – Carlalberto, DS del, si è pronunciato a Sky Sport in merito alla situazione di mercato del gioielloPaz. Per l’argentino, la squadra di Cesc Fabregas si auspica di poter trattenere l’argentino almeno per un’altra stagione: «Vogliamo dialogare con tutti i soggetti coinvolti. Per ora ci stiamo confrontando soprattutto cone il suo entourage, da cui percepiamo la massima soddisfazione di far parte di questo progetto anche in futuro. Ci auguriamo che ciò possa corrispondere alla realtà».Paz e il ruolo del Real MadridLO SCENARIO –ha poi proseguito concentrandosi sulla situazione in casa merengue: «Il Real Madrid è impegnato su altri fronti, avremo tanto per parlarne anche con loro. 🔗 Inter-news.it