L’Ucraina e gli Usa potrebbero firmare un accordo sulle terre rare

L’Ucraina e gli Stati Uniti potrebbero firmare oggi un accordo sulle terre rare. Lo riferisce l’agenzia Rbc Ucraina citando fonti riservate. Il vice primo ministro di Kiev Yulia Svyrydenko si trova attualmente a Washington e il governo ucraino potrebbe approvare contestualmente la bozza dell’accordo.Le fonti dell’agenzia hanno aggiunto che al momento le parti americana e ucraina stanno concordando i dettagli tecnici definitivi del documento. Nel febbraio di quest’anno, Kiev e Washington hanno pianificato di firmare un accordo quadro sulla cooperazione nel campo delle terre rare.Ciò, tuttavia, non è avvenuto a causa di uno scontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo della Casa Bianca, Donald Trump, durante la visita del leader di Kiev a Washington a fine marzo. 🔗 Unlimitednews.it - L’Ucraina e gli Usa potrebbero firmare un accordo sulle terre rare KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) –e gli Stati Unitioggi un. Lo riferisce l’agenzia Rbc Ucraina citando fonti riservate. Il vice primo ministro di Kiev Yulia Svyrydenko si trova attualmente a Washington e il governo ucraino potrebbe approvare contestualmente la bozza dell’.Le fonti dell’agenzia hanno aggiunto che al momento le parti americana e ucraina stanno concordando i dettagli tecnici definitivi del documento. Nel febbraio di quest’anno, Kiev e Washington hanno pianificato diunquadro sulla cooperazione nel campo delle.Ciò, tuttavia, non è avvenuto a causa di uno scontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo della Casa Bianca, Donald Trump, durante la visita del leader di Kiev a Washington a fine marzo. 🔗 Unlimitednews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Terre rare, l’indiscrezione: “Ucraina e Usa potrebbero firmare oggi l’accordo” - Potrebbe essere imminente la firma dell’atteso accordo sulle terre rare tra Ucraina e Stati Uniti, un’intesa strategica destinata ad avere ripercussioni significative nel settore delle risorse minerarie critiche. Secondo quanto riferito dall’agenzia Rbc-Ukraine, che cita fonti informate, la vicepremier ucraina Yulia Svyrydenko si trova attualmente a Washington, dove starebbe concludendo gli ultimi passaggi tecnici con la controparte americana. 🔗thesocialpost.it

Usa, Ucraina e terre rare: c’è un “accordo quadro”. Zelensky: “Ma non siamo debitori”. E vuol vedere Trump prima di firmare - L'accordo raro sulle "terre rare" (minerali importanti soprattutto per produrre tecnologia di alta qualità) che l'Ucraina può fornire agli Stati Uniti, è praticamente raggiunto. Si parla anche dell'impegno del governo di Kiev a reinvestire il 50% del ricavato per la ricostruzione del Paese. Ma Zelensky, a quanto pare, vuole garanzie certe. Peer questo afferma di voler incontrare, venerdì 28 febbraio 2025, a Washington, il presidente Usa Donald Trump L'articolo Usa, Ucraina e terre rare: c’è un “accordo quadro”. 🔗.com

Ucraina, fonti: “Altri sei mesi per raggiungere accordo, ma Usa potrebbero cedere ai russi su territori” - Secondo le autorità saudite che ospitano i negoziati tra Usa e Russia sull’Ucraina, ci vorranno almeno sei mesi per raggiungere un accordo. Lo riferisce a LaPresse una fonte vicina al dossier. I russi e gli Usa stanno negoziando anche sul trattato di non proliferazione nucleare ‘New Start’, e in parallelo c’è la trattativa Usa-Ucraina sullo sfruttamento delle materie prime critiche. La Russia vuole che i confini vengano stabiliti con il cessate il fuoco Dai colloqui è emerso che i russi vorrebbero che i confini si stabilissero subito, già con il cessate il fuoco, e non con i futuri accordi ... 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

L'Ucraina e gli Stati Uniti potrebbero firmare oggi l'accordo sulle terre rare: l'indiscrezione; L’Ucraina e gli Usa potrebbero firmare un accordo sulle terre rare; Guerra Ucraina - Russia, le news. Kiev: “Terre rare, possibile accordo con Usa entro 24 ore”; Media, possibile oggi firma Usa-Kiev su accordo su terre rare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’Ucraina e gli Usa potrebbero firmare un accordo sulle terre rare - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – L’ Ucraina e gli Stati Uniti potrebbero firmare oggi un accordo sulle terre rare. Lo riferisce l’agenzia Rbc Ucraina citando fonti riservate. Il vice primo ministro di ... 🔗msn.com

Ucraina: media, possibile firma oggi di accordo su terre rare con Usa - Milano, 30 apr. (LaPresse) - L'Ucraina e gli Stati Uniti potrebbero firmare oggi l'accordo sulle terre rare. La vice prima ministra ucraina Yulia Svyrydenko ... 🔗msn.com

Terre rare, l’indiscrezione: “Ucraina e Usa potrebbero firmare oggi l’accordo” - Potrebbe essere imminente la firma dell’atteso accordo sulle terre rare tra Ucraina e Stati Uniti, un’intesa strategica destinata ad avere ripercussioni ... 🔗thesocialpost.it