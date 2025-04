Lucio | Inter impressionante contro il Barcellona si azzera tutto Ho un consiglio per i difensori…

Lucio, ex difensore dell’Inter, sulla sfida dei nerazzurri contro il Barcellona in semifinale di Champions League. I dettagli Lucio ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della semifinale di in Champions League tra Barcellona ed Inter. AUGURIO – «Auguro a Inzaghi di vivere una notte come quella che vivemmo noi, se la meriterebbe . 🔗 Calcionews24.com - Lucio: «Inter impressionante, contro il Barcellona si azzera tutto. Ho un consiglio per i difensori…» Le parole di, ex difensore dell’, sulla sfida dei nerazzurriilin semifinale di Champions League. I dettagliha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della semifinale di in Champions League traed. AUGURIO – «Auguro a Inzaghi di vivere una notte come quella che vivemmo noi, se la meriterebbe . 🔗 Calcionews24.com

Lucio sicuro: «Ho giocato poco allo Stadium, ma posso dire questo. La Juve trova sempre motivazioni contro l'Inter, quella assenza peserà» - di Redazione JuventusNews24Lucio ha analizzato il derby d'Italia tra Juventus e Inter: l'ex difensore brasiliano vede i nerazzurri favoriti in vista del confronto diretto bianconerazzurro La Gazzetta dello Sport ha presentato il derby d'Italia tra Juventus e Inter, affidandosi alla voce di Lucio, ex difensore di entrambe le squadre. Ecco cos'ha detto l'ex difensore brasiliano alla Rosea. PAROLE – «Ho giocato poco allo Juventus Stadium, ma so che è uno stadio difficile per le squadre che arrivano lì.

L'Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale: la indosserà contro il Cagliari - Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del calcio e delle due ruote, creata in onore del 46° compleanno di Rossi e della sua grande passione per la squadra nerazzurra. "La divisa da trasferta 2024/25 dell'Inter è stata rivisitata con l'aggiunta di elementi iconici della carriera di Valentino Rossi.

Atalanta Inter macchine da gol: ma un dato dei nerazzurri è impressionante - di RedazioneAtalanta Inter sono due macchine da gol: la Dea e i nerazzurri continuano a segnare con record Atalanta Inter, le due nerazzurre si apprestano ad andare l'una contro l'altra al Gewiss Stadium. Sia Atalanta che Inter sono infatti a quota 63 reti, sottolinea anche il Corriere dello Sport in vista del match scudetto che mette in evidenza un dato ancora più importante sui meneghini: I GOL – «Due macchine da gol, entrambe capaci di segnare 63 reti in 28 giornate (media 2,25 a partita), ma comunque diverse per caratteristiche e punti di forza.

