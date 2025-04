Lucio Gardin sarà al Concorso nazionale Luigi Pigarelli

sarà il teatro comunale di Pergine Valsugana ad ospitare la quinta edizione del Concorso nazionale Luigi Pigarelli organizzata dalla Federazione cori del Trentino. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà nelle giornate del 3 e 4 maggio.Quest’anno si sfideranno 13 cori maschili. 🔗 Trentotoday.it - Lucio Gardin sarà al Concorso nazionale Luigi Pigarelli il teatro comunale di Pergine Valsugana ad ospitare la quinta edizione delorganizzata dalla Federazione cori del Trentino. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà nelle giornate del 3 e 4 maggio.Quest’anno si sfideranno 13 cori maschili. 🔗 Trentotoday.it

