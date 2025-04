Lucio Corsi fa le prove generali al Concertone del Primo Maggio | poi inizia l’avventura dell’Eurovision Song Contest 2025

Lucio Corsi non si ferma mai. Il 4 Maggio a Milano si terrà l’ultima tappa del suo tour nei club iniziato da Bologna il 10 aprile scorso. Ma l’autore di “Volevo essere un duro”, secondo posto al Festival di Sanremo 2025, è atteso sul palco del Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Una prova generale in vista della partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest 2025 dal 13 Maggio al 17 Maggio a Basilea.A giugno avrà invece inizio “Estate 2025” nei festival estivi italiani, 28 appuntamenti che comprendono anche gli imperdibili show di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro).Nella scaletta della performance di Lucio Corsi non mancheranno i brani dell’ultimo disco che porta il titolo del brano sanremese: “Ho cercato di cantare in maniera chiara e diretta di persone. 🔗 non si ferma mai. Il 4a Milano si terrà l’ultima tappa del suo tour nei clubto da Bologna il 10 aprile scorso. Ma l’autore di “Volevo essere un duro”, secondo posto al Festival di Sanremo, è atteso sul palco deldelin Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Una prova generale in vista della partecipazione al prossimo Eurovisiondal 13al 17a Basilea.A giugno avrà invece inizio “Estate” nei festival estivi italiani, 28 appuntamenti che comprendono anche gli imperdibili show di “Ippodromi” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro).Nella scaletta della performance dinon mancheranno i brani dell’ultimo disco che porta il titolo del brano sanremese: “Ho cercato di cantare in maniera chiara e diretta di persone. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Lucio Corsi smonta le solite polemiche: “Zingari? Non è un'offesa, fa parte di un racconto” - Altalena boy è una canzone uscita dieci anni fa. Il lavoro di un cantastorie è proprio quello di raccogliere le voci di piazza e metterle in una canzone» - spiega Lucio Corsi – che stempera le polemiche del marionettista rom Rašid Nikolic che si è lamentato dell'uso della parola zingari nel testo. Facciamo un passo indietro. Il brano del 2015 di Lucio Corsi recita: «C'è chi dice "l'hanno preso gli zingari. 🔗iltempo.it

Sanremo 2025, si fa sul serio: Fedez è un pugno nello stomaco, Lucio Corsi convince, Simone Cristicchi soffre – Le pagelle della seconda serata - La seconda serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo si apre con le semifinali delle Nuove Proposte. Di fatto però lo show inizia con Damiano David che canta Felicità di Lucio Dalla, un errore madornale considerata la qualità delle canzoni in gara, per tornare sul pianeta Terra il viaggio è lungo e tortuoso. Gli autori non azzeccano gli interventi di Cristiano Malgioglio e neanche le gag/promozione, una tassa che grida vendetta e che si fa sempre più insopportabile, soprattutto non degno del più costoso e visto dei programmi televisivi italiani. 🔗open.online

Lucio Corsi nei club fa il tutto esaurito, al via il tour da Bologna - (askanews) – È partito da Bologna il Club Tour 2025 di Lucio Corsi, nove date – prodotte da Magellano Concerti – che hanno già registrato il tutto esaurito e che toccheranno le principali città italiane. La tournée arriva dopo la pubblicazione del nuovo album Volevo essere un duro (Sugar Music), uscito il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e il 4 aprile nei formati fisici vinile e CD. Il disco ha conquistato il sesto posto della Top Album Debut Global di Spotify del weekend 21-23 marzo, ed è ora al primo posto della classifica FIMI degli album e della classifica CD, vinili e ... 🔗amica.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Eurovision 2025: il calendario delle prove. Ecco quando proverà Lucio Corsi; Il live di Lucio Corsi è una favola piena di difetti, proprio come il mondo che vogliamo; Concerto Primo Maggio 2025 a Roma, i cantanti in scaletta da Achille Lauro e Lucio Corsi a Brunori ed Elodie; Lucio Corsi: «Vado all'Ariston a piedi come quando andavo in sala prove. E non voglio essere notato solo per il cerone». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lucio Corsi e il nostro disperato bisogno d’immaginazione - È l’unico concerto che ho visto da cui la gente esce ballando il twist, con gli altoparlanti che sparano Shake a Tail Feather di Ray Charles e grandi sorrisi sui volti. «Questa sera ci hai guariti», s ... 🔗rollingstone.it

Ogni spazio è un palco, per Lucio Corsi - Un paio di settimane fa, Lucio Corsi ha fatto il suo primo “firmacopie” dopo l’uscita dell’album “Volevo essere un duro”: lo ha trasformato in un concerto sui Navigli, davanti a un migliaio di persone ... 🔗rockol.it

Il live di Lucio Corsi è una favola piena di difetti, proprio come il mondo che vogliamo - Chitarre che si scordano e aste del microfono che cadono, ma anche l'omaggio incompreso a Randy Newman e il teatro nel teatro. A Roma per il suo primo tour post-Sanremo abbiamo capito che a parte il r ... 🔗rollingstone.it